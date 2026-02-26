Accident grav pe DN1, în Bihor: șofer de microbuz în stop cardio-respirator după impactul cu un TIR. Alte trei persoane, rănite

Patru oameni au fost implicați într-un accident rutier produs pe DN 1, pe raza localității Borod, județul Bihor, în care au fost implicate un TIR și un microbuz de transport persoane.

Impactul s-a produs în urmă cu puțin timp, iar la fața locului au intervenit echipaje de pompieri, SMURD și ambulanță. Potrivit ISU Bihor, cele patru victime sunt cei doi șoferi și doi pasageri din microbuz.

Șoferul microbuzului a fost găsit încarcerat și în stop cardio-respirator, fiind necesară intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acestuia. Medicii au început manevrele de resuscitare, care sunt în desfășurare. Cei doi pasageri din microbuz și șoferul autotrenului au refuzat transportul la spital.

„La fața locului au fost mobilizate operativ trei echipaje de pompieri militari din cadrul Stației Aleșd, cu două autospeciale de intervenție (dintre care una de descarcerare grea) și cu ambulanța SMURD a subunității (pompierii paramedici), echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Echipajele SMURD și SAJ au evaluat victimele și au procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare în cazul șoferului microbuzului, aflat în stop cardio-respirator, acțiune care continuă și în momentul de față Cei doi pasageri din microbuz și șoferul autotrenului au refuzat transportul la spital„, transmite ISU Bihor.