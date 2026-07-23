Anca Alexandrescu și Realitatea Plus, apel la unitate pentru a scoate țara din criză: Anumite forțe străine au interesul să rămână Bolojan

Publicat 23 iul. 2026, 11:02 Actualizat 23 iul. 2026, 11:07 Sursă Realitate Plus

Anca Alexandrescu aduce noi detalii după inițiativa de unitate lansată marți, un apel public menit să scoată România din criza politică. Realizatoarea „Culiselor Statului Paralel” a invitat societatea civilă și liderii partidelor la discuții pentru semnarea unui angajament comun, în condițiile în care „anumite forțe din afara țării își doresc ca România să fie condusă în continuare de Ilie Bolojan, useriști și alte personaje" ale căror decizii au fost împotriva României și a românilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre anca alexandrescuapel la reconciliere