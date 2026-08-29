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Tragedie la Oradea: Suci Arpad, fostul mare fotbalist al FC Bihor, a murit într-un incendiu

Suci Arpad /Foto: Club Atletic Oradea

Suci Arpad /Foto: Club Atletic Oradea

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat29 aug. 2026, 07:06
SursăRealitatea PLUS

Fostul mare fotbalist al FC Bihor, Suci Arpad a murit într-un incendiu izbucnit în apartamentul său din Oradea. Fostul sportiv avea 83 de ani.

Pompierii au intervenit de urgență și au încercat manevrele de resuscitare minute în șir însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Vestea tulburătoare a morții fostului fotbalist a fost anunțată de reprezentanții clubului FC Bihor unde acesta activa ca antrenor.

Marele sportiv orădean a fost considerat una dintre figurile emblematice ale FC Bihor.

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