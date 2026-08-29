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Sport· 1 min citire
Tragedie la Oradea: Suci Arpad, fostul mare fotbalist al FC Bihor, a murit într-un incendiu
Suci Arpad /Foto: Club Atletic Oradea
Publicat29 aug. 2026, 07:06
SursăRealitatea PLUS
Fostul mare fotbalist al FC Bihor, Suci Arpad a murit într-un incendiu izbucnit în apartamentul său din Oradea. Fostul sportiv avea 83 de ani.
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