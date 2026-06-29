Rapid pleacă în cantonamentul din Austria. Pancu tempera entuziasmul: „Nu ne facem iluzii”

Rapid a plecat în cantonamentul de pregătire din Austria, la Bad Leonfelden, unde echipa se va pregăti pentru noul sezon competițional 2026-2027. Lotul giuleștean va reveni în România pe 10 iulie, după o serie de meciuri amicale programate împotriva unor adversari puternici, precum Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec.
La plecarea spre cantonament, antrenorul Daniel Pancu a vorbit despre atmosfera din cadrul echipei și despre obiectivele perioadei de pregătire, subliniind importanța omogenizării lotului și a testelor puternice înainte de startul sezonului.
Tehnicianul a precizat că se declară mulțumit de modul în care jucătorii au răspuns în ultimele săptămâni de pregătire și că își dorește ca echipa să continue același nivel de muncă și implicare.
În privința meciurilor amicale, Pancu a subliniat că duelurile cu adversari puternici sunt esențiale pentru evaluarea reală a echipei și pentru identificarea punctelor slabe care trebuie îmbunătățite.
Antrenorul Rapidului a fost sincer în ceea ce privește așteptările sale, afirmând că nu își propune obiective imediate legate de rezultate în această perioadă, ci mai degrabă o analiză corectă a nivelului de pregătire al echipei. Potrivit acestuia, astfel de teste sunt necesare pentru a înțelege potențialul real al lotului înainte de debutul sezonului.
La plecarea spre cantonament, antrenorul Daniel Pancu a vorbit despre atmosfera din cadrul echipei și despre obiectivele perioadei de pregătire, subliniind importanța omogenizării lotului și a testelor puternice înainte de startul sezonului.
Tehnicianul a precizat că se declară mulțumit de modul în care jucătorii au răspuns în ultimele săptămâni de pregătire și că își dorește ca echipa să continue același nivel de muncă și implicare.
În privința meciurilor amicale, Pancu a subliniat că duelurile cu adversari puternici sunt esențiale pentru evaluarea reală a echipei și pentru identificarea punctelor slabe care trebuie îmbunătățite.
Antrenorul Rapidului a fost sincer în ceea ce privește așteptările sale, afirmând că nu își propune obiective imediate legate de rezultate în această perioadă, ci mai degrabă o analiză corectă a nivelului de pregătire al echipei. Potrivit acestuia, astfel de teste sunt necesare pentru a înțelege potențialul real al lotului înainte de debutul sezonului.