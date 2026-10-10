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Jandarm din Bihor, pe podium la o competiție internațională de culturism

sursa foto: Jandarmeria Bihor

sursa foto: Jandarmeria Bihor

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Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 07:32

Un jandarm din Bihor a urcat pe podium la o competiție internațională de culturism, din primul sezon de concursuri.

David Lőrincz a obținut un loc II și un loc III la Valahia Warriors Championship, concurs internațional de culturism și fitness desfășurat recent la Sibiu.

Rezultatele, anunțate vineri de Jandarmeria Bihor, se adaugă clasărilor pe podium reușite în acest an la Cupa Timișoarei și la Campionatul Național.

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor, tânărul se află la primul său sezon competițional.

Competiția de la Sibiu s-a desfășurat sub egida NPC Worldwide, pe 3 octombrie, la Redal Expo, potrivit site-ului organizatorului, Wings of Strength.

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