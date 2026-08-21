Fotbal: Universitatea Craiova, egal cu Ararat Armenia în Europa League

Universitatea Craiova și Ararat-Armenia au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal.
Campioana României a fost condusă prin golul lui Alexandros Malis (20), dar a reușit să revină și să egaleze, orin Nicușor Bancu (33), într-un meci pe care l-a dominat, dar în care nu a avut inspirație în fața porții.
Universitatea a avut o primă mare ocazie prin Al Hamlawi (7), care a ratat din 3 metri la centrarea lui Mora. Apoi, Mekvabișvili (8) a trimis peste poartă de la 20 de metri.
Oaspeții au avut prima ocazie notabilă prin Banjaqui (9), care a fost blocat salvator de Rus în careu.
Matei a prins un șut bun de la 25 de metri (13), dar portarul Bravim a respins.
La primul atac mai serios, armenii au deschis scorul prin fundașul grec Malis (20), care a reluat cu capul din 6 metri, după o intervenție ratată a portarului Popescu, la centrarea lui Hugo Oliveira.
Universitatea Craiova a egalat prin Bancu (33), cu un șut din unghi, după o combinație cu Cicâldău.
Până la pauză, oltenii au mai avut ocazii de gol prin Baiaram (37), care a trimis de la 11 metri, dar portarul a respins, și prin Bancu (45), cu un voleu pe lângă de la 12 metri la centrarea lui Matei.
La poarta cealaltă, Popescu a avut două intervenții salvatoare, respingând providențial în fața lui Lima (42, 44).
Universitatea a început bine repriza secundă, dar Mekvabișvili a fost imprecis din marginea careului (50, 55).
Lima (61) a trimis cu capul peste poartă, la un corner, iar apoi a marcat pentru Ararat-Armenia (63), dar golul a fost anulat de VAR pentru un ofsaid infim.
Craiovenii au controlat ultima jumătate de oră a meciului, și-au creat ocazii, dar le-a lipsit șansa la finalizare.
Wilson (65) a fost aproape de autogol la centrarea lui Bancu, Bravim s-a remarcat la lovitura de cap a lui Screciu (66) și a respins de la vinclu, Mora a trimis cu capul peste poartă de la 8 metri (87), iar Bravim a fost la post la mingea trimisă cu capul de Nsimba (89).
Ararat-Armenia putea obține victoria, dar Romanciuk (83) a salvat golul la șutul lui Lima.
Manșa secundă va avea loc pe 27 august, la Erevan, de la ora 19:00 (ora României).
Câștigătoarea dublei va juca în faza principală a Europa League, iar învinsa va evoluat în Conference League.