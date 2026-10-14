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Fotbal. Spectacol total în Liga Campionilor. Interul lui Chivu a primit 4 goluri acasă

Cristi Chivu

Cristi Chivu

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Scris deStoica Marian
Publicat14 oct. 2026, 07:56
Sursărealitatea.net

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a fost învinsă cu 3-4 de Club Brugge.

Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a pierdut pe teren propriu, scor 3-4, în fața formației FC Bruges, marți seara, în etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal.

Pe San Siro, belgienii au profitat de erorile defensive ale gazdelor, Nicolo Tresoldi reușind un hat-trick, iar Romeo Vermant marcând al patrulea gol al oaspeților. Pentru Inter au înscris Lautaro Martinez, de două ori, și Ange-Yoan Bonny. Formația lui Cristian Chivu rămâne fără punct după primele două etape.

La Istanbul, FC Barcelona s-a impus cu 4-1 în fața lui Galatasaray. După ce Joao Cancelo a restabilit egalitatea înainte de pauză, Fermin Lopez, Anthony Gordon și Karim Adeyemi au marcat în repriza secundă pentru catalani. Arsenal Londra a obținut o victorie clară, cu 3-0, în fața lui Lille, prin golurile înscrise de Jurrien Timber, Eberechi Eze și Bukayo Saka, toate reușitele venind într-un interval de opt minute, în repriza secundă.

În alt joc, Bayern Munchen a remizat în deplasare cu formația norvegiană Viking, scor 3-3, după ce a revenit de la un dezavantaj de două goluri. Harry Kane a reușit o dublă, iar Luis Diaz a adus echipa germană în avantaj, însă gazdele au egalat spre final, după eliminarea lui Michael Olise. Atletico Madrid a învins-o pe Manchester United cu 2-0, prin golurile lui Pablo Barrios și Ademola Lookman.

Formația engleză a evoluat în inferioritate numerică după eliminarea lui Leny Yoro. RB Leipzig a câștigat cu 1-0 partida cu PSV Eindhoven, prin reușita lui Brajan Gruda. Internaționalul român Dennis Man a rămas pe banca de rezerve a campioanei Olandei, care a ratat un penalty prin Ivan Perisic.

Într-un alt meci, Villarreal a învins-o pe Napoli cu 3-1, după ce italienii au deschis scorul și au trimis de două ori mingea în bară.

Miercuri au loc partidele:

De la 19.45

Feyenoord – Como

LASK – Liverpool

De la ora 22.00

AS Roma – Real Madrid

Aston Villa – Fenerbahce

Șahtior Donețk – AEK Atena

Bodo/Glimt – Borussia Dortmund

Manchester City – Paris Saint-Germain

Real Betis – FC Porto

Slovan Bratislava – VfB Stuttgart

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