Balonul de Aur 2026: la ce oră începe gala și unde poate fi urmărită în România
Balonul de Aur 2026
Gala Balonul de Aur 2026 are loc pe 26 octombrie, la Londra. Află ora de începere în România, unde poate fi urmărită și cine sunt favoriții.
Ceremonia Balonului de Aur 2026 are loc luni, 26 octombrie, la Londra, într-un moment important pentru fotbalul mondial.
Cea de-a 70-a ediție a prestigioaselor premii individuale va reuni cele mai mari nume ale fotbalului, iar fanii vor putea urmări gala la televizor și online, în funcție de opțiunile de transmisie disponibile în fiecare țară.
Evenimentul se desfășoară la London Palladium, iar ceremonia oficială începe la ora 20:00 în Regatul Unit, respectiv la ora 22:00, ora României.
Balonul de Aur 2026: programul ceremoniei
Gala de la Londra va începe cu momentele dedicate sosirii invitaților și interviurilor de pe covorul roșu, înaintea decernării premiilor.
Programul serii, potrivit organizatorilor, este următorul:
Ora 19:00, ora României: încep transmisiunile de pe covorul roșu, cu sosirea fotbaliștilor și a invitaților.
Ora 22:00, ora României: începe ceremonia oficială de decernare a premiilor.
După încheierea galei: sunt așteptate reacțiile câștigătorilor și declarațiile de după eveniment.
Programul poate suferi modificări, iar orele de difuzare depind de postul sau platforma care transmite evenimentul.
Unde se vede Balonul de Aur 2026 la TV și online
Pentru telespectatorii din România, UEFA indică Clever Media drept partener de difuzare a ceremoniei din 2026. Canalul TV sau platforma online care va transmite efectiv gala trebuie verificată în programul oficial al furnizorului.
Informațiile despre eveniment, nominalizări și rezultatele în timp real sunt disponibile și pe site-ul oficial al Balonului de Aur, ballondor.com.
La nivel internațional, DAZN figurează printre partenerii de transmisie, însă disponibilitatea diferă în funcție de țară și de drepturile de difuzare.
Pentru a evita ratarea evenimentului, este recomandat ca telespectatorii să consulte programul TV actualizat și anunțurile oficiale ale organizatorilor înainte de începerea galei.
Cine sunt favoriții la Balonul de Aur 2026
Printre numele importante aflate în cursa pentru trofeul masculin se numără Harry Kane, atacantul lui Bayern München, Lamine Yamal, vedeta Barcelonei, și Kylian Mbappé, jucătorul lui Real Madrid.
Harry Kane este unul dintre principalii candidați după un sezon remarcabil la nivel individual, în timp ce Lamine Yamal vine după performanțe importante alături de Barcelona și naționala Spaniei. Kylian Mbappé se află, de asemenea, printre jucătorii care pot lupta pentru prestigiosul trofeu.
Câștigătorul va fi desemnat în urma votului unui juriu internațional format din jurnaliști specializați, potrivit criteriilor oficiale ale competiției.
Londra găzduiește pentru prima dată ceremonia Balonului de Aur
Ediția din 2026 este una specială și prin locul desfășurării. Pentru prima dată în istoria trofeului, ceremonia are loc la Londra, în afara Franței, țara în care a fost organizat în mod tradițional evenimentul.
Gala marchează și 70 de ani de la acordarea primului Balon de Aur, în 1956, când trofeul a fost câștigat de englezul Stanley Matthews.
Pe lângă premiul masculin și cel feminin, organizatorii vor acorda distincții pentru tinerii jucători, portari, antrenori și cluburi, precum și alte premii dedicate performanțelor din fotbalul mondial.
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News