Antrenorul Xavi (FC Barcelona) a anunţat că părăseşte banca tehnică la finele sezonului

Aflat sub presiune de câteva săptămâni, antrenorul echipei FC Barcelona, Xavi Hernandez, a anunţat sâmbătă seara că va părăsi clubul catalan la sfârşitul sezonului, la scurt timp după ce formaţia sa a pierdut acasă, cu 5-3, partida cu Villarreal, din La Liga, scrie AFP.
"Pe 30 iunie voi părăsi banca tehnică, este o decizie pe care am luat-o cu preşedintele clubului, cu staff-ul", a declarat Xavi la conferinţa de presă de după meci, deşi contractul său era valabil până în 2025.
"Cred că situaţia merită o schimbare de curs şi de calitate. Plecarea mea sper că va linişti lucrurile, văd că este o mare tensiune la echipă, iar asta se cunoaşte în timpul jocului. Nu putem continua aşa", a spus Xavi.
Campioana en-titre, FC Barcelona se află după 22 de etape pe locul 3 în La Liga, cu 44 de puncte, dar pare că pierde contactul cu primele două clasate, Real Madrid (54 puncte) şi Girona (52 puncte).
Aşa cum se ştie, eliminarea suferită în sferturile de finală ale Cupei Spaniei, la Bilbao, la două săptămâni după eşecul suferit în faţa "eternei rivale" Real Madrid, în finala Supercupei Spaniei, amplificase deja zvonurile referitoare la viitorul incert al antrenorului Xavi la gruparea "blaugrana".
Tehnicianul reafirmase, cu câteva zile în urmă, că va renunţa la funcţie la finalul sezonului, dacă nu va reuşi să cucerească niciun titlu în următoarele cinci luni. FC Barcelona va avea o misiune dificilă şi în Liga Campionilor împotriva italienilor de la SSC Napoli, în optimile de finală.
Astfel, cu un posibil sezon fără trofee, continuitatea lui Xavi pe banca tehnică era aproape imposibilă.
În aceste condiţii, Joan Laporta şi-a luat deja măsuri şi a făcut din italo-brazilianul Thiago Motta ţinta sa numărul unu pentru postul de antrenor al campioanei en titre a Spaniei, scria presa sportivă spaniolă.
Pe lista lui Laporta se mai află mexicanul Rafa Marquez, fostul jucător al lui FC Barcelona, care antrenează în prezent echipa a doua a clubului catalan. AGERPRES