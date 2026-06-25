WhatsApp introduce o funcție nouă de siguranță: cum verifici dacă un număr necunoscut este de încredere

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 11:36

WhatsApp introduce o nouă măsură de siguranță menită să reducă riscul fraudelor și al tentativelor de înșelătorie venite din partea numerelor necunoscute. Funcția, anunțată anterior de Meta, este implementată treptat și are rolul de a-i ajuta pe utilizatori să fie mai atenți înainte de a iniția o conversație.

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