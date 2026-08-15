VIDEO Constanța: Peste 3.500 de militari români și străini, peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave la Ziua Marinei

Publicat 15 aug. 2026, 13:43 Sursă realitatea.net

Peste 3.500 de militari români și străini, peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave au participat, sâmbătă, la evenimentele dedicate Zilei Marine Române care s-au desfășurat în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei din Constanța.

Distribuie articolul