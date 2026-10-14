Urmărit național pentru furt de lemne, prins de polițiști și dus la Penitenciarul Oradea

Bărbatul de 47 de ani fusese condamnat la un an și șase luni de închisoare și a fost predat Penitenciarului Oradea.
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, din Beiuș, care era urmărit la nivel național, a fost depistat de polițiști și încarcerat pentru a-și executa pedeapsa. Potrivit informațiilor publicate de BIHON, acesta fusese condamnat la un an și șase luni de închisoare pentru furt.
Fapta pentru care a ajuns după gratii a vizat sustragerea unor lemne de foc dintr-o gospodărie. Bărbatul ar fi acționat pe timpul nopții, iar ulterior, după pronunțarea condamnării, a fost dat în urmărire pentru punerea în executare a pedepsei stabilite de instanță.
Predat Penitenciarului Oradea
Polițiștii din Beiuș au reușit să îl identifice și să îl prindă, punând astfel în aplicare mandatul emis pe numele său. După efectuarea procedurilor legale, bărbatul a fost predat reprezentanților Penitenciarului Oradea.
Acesta urmează să execute pedeapsa de un an și șase luni de închisoare pentru furtul de lemne. Cazul s-a încheiat, astfel, cu încarcerarea persoanei urmărite și punerea în aplicare a hotărârii judecătorești.