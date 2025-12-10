Trump, mesaj tăios pentru Europa: „Aveți mare grijă!”. Kremlinul, în extaz după declarațiile liderului american

Liderii europeni s-au reunit din nou la Berlin pentru a stabili următorii pași în sprijinirea Ucrainei, în timp ce Washingtonul presează Kievul să accepte un plan de pace considerat dezavantajos. În acest climat tensionat, Donald Trump a reaprins spiritele cu un nou val de critici la adresa Europei.
După interviul incendiar acordat publicației Politico, președintele american și-a repetat ideile într-un discurs rostit în Pennsylvania. Trump a avertizat că Europa se confruntă cu „mari probleme”, acuzând liderii europeni că distrug continentul prin politicile lor de migrație și prin tranziția la energia verde.
Donald Trump: „Le dau europenilor un sfat gratuit: să fie foarte atenți. Migrația și energiile verzi vor ruina Europa.”
În timp ce europenii privesc cu îngrijorare modul în care aceste declarații afectează poziția Ucrainei în negocieri, Trump a mers chiar mai departe în interviu: a spus că Rusia este în prezent în cea mai puternică poziție de negociere și a subliniat pierderile teritoriale ale Ucrainei, sugerând că acestea nu pot fi interpretate ca un succes. Nu surprinde că reacția Moscovei a venit imediat.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a salutat cu entuziasm mesajele lui Trump, numindu-le „aliniate” cu felul în care Rusia vede conflictul. Și ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a lăudat faptul că Trump ar fi singurul lider occidental care „înțelege motivele inevitabile ale războiului”.
La Kiev, reacția a fost fermă.
Volodimir Zelenski a respins variantele de pace sugerate de Rusia, subliniind că nu va renunța la teritoriile ucrainene. În SUA, declarațiile lui Trump au provocat îngrijorări și în Congres.
Democratul Adam Smith a criticat noua strategie de securitate americană, care nici măcar nu mai menționează Rusia ca amenințare directă, considerând că este o interpretare total greșită a situației din Europa.
Și Parisul avertizează: Europa trebuie să accelereze reînarmarea, altfel nu va mai fi respectată într-o lume „a carnivorelor”.
Trump a provocat și un alt val de controverse, acuzându-l pe Zelenski că „profită de război” pentru a evita organizarea alegerilor. Liderul ucrainean a răspuns că scrutinul va avea loc în 60–90 de zile după un eventual armistițiu, dar că în prezent e imposibil să fie organizat un vot în plin război – poziție susținută și de foști diplomați americani.
Mandatul lui Zelenski s-a încheiat în mai, însă legea marțială menține alegerile suspendate de la începutul invaziei ruse.