Tânăr din Oradea arestat preventiv pentru trafic de persoane și proxenetism

Procurorii DIICOT Oradea au dispus reținerea unui tânăr de 24 de ani, cercetat pentru trafic de persoane și proxenetism. Judecătorii din Bihor au confirmat arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Un bărbat în vârstă de 24 de ani a fost reținut la data de 26 octombrie 2026 de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Oradea. Inculpatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, activități desfășurate în perioada iulie–octombrie 2026.
Potrivit comunicatului DIICOT, inculpatul ar fi profitat de vulnerabilitatea evidentă a unei femei, determinată de afecțiuni medicale de natură psihică. Procurorii susțin că tânărul a recurs la constrângere pentru a o exploata sexual, găzduind-o în mai multe locații închiriate în regim hotelier din municipiul Oradea.
Conform probatoriului administrat, inculpatul a identificat și închiriat spațiile destinate activității. De asemenea, acesta ar fi publicat anunțuri pe site-uri și a utilizat telefonul victimei pentru a discuta cu potențialii clienți. În timpul conversațiilor, bărbatul ar fi simulat o voce de femeie pentru a negocia serviciile sexuale și prețurile.
Sumele obținute de victimă din practicarea prostituției au fost încasate integral de inculpat, în folosul său material. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.