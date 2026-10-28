Tânăr din Oradea arestat preventiv pentru trafic de persoane și proxenetism

Publicat 28 oct. 2026, 14:19 Sursă Ziua de Constanța

Procurorii DIICOT Oradea au dispus reținerea unui tânăr de 24 de ani, cercetat pentru trafic de persoane și proxenetism. Judecătorii din Bihor au confirmat arestarea preventivă pentru 30 de zile.

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