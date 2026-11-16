Șofer amendat în Oradea pentru că nu a conectat mașina electrică la încărcător

Un șofer din Oradea a fost sancționat cu 200 lei în noiembrie 2026 pentru că a parcat mașina electrică pe un loc special fără a o conecta la stația de încărcare, chiar dacă taxa de parcare era plătită.
Incidentul s-a produs la începutul lunii noiembrie 2026, în parkingul de pe strada Iosif Vulcan, din apropierea străzii Republicii. Conducătorul auto a parcat autoturismul cu numere verzi pe un loc destinat încărcării, achitând taxa aferentă, potrivit ebihoreanul.ro.
Șoferul susține că a ales acel loc tocmai pentru a încărca bateria vehiculului, însă niciuna dintre cele două instalații disponibile nu funcționa. Deoarece Primăria a eliminat parcagiii, conducătorul auto a precizat că nu mai avea către cine se plânge și a lăsat mașina în acel loc în timp ce își rezolva treburile.
La întoarcere, șoferul a descoperit o amendă de 200 lei pe parbriz. Potrivit Poliției Locale, sancțiunea a fost aplicată deoarece locul rezervat încărcării era ocupat de un vehicul care nu era conectat la rețea.
Regulamentul parcărilor supraetajate din 2024 interzice ocuparea locurilor rezervate încărcării fără ca mașina să fie conectată la stație. Abaterea poate fi sancționată cu amenzi de până la 700 de lei.
Reprezentanții municipalității neagă că echipamentele erau defecte, în timp ce șoferul susține contrariul. Poliția Locală a precizat că, chiar dacă instalația ar fi fost nefuncțională, locul trebuia lăsat liber pentru a permite accesul tehnicianilor la reparare.