Șofer amendat în Oradea pentru că nu a conectat mașina electrică la încărcător

Publicat 16 nov. 2026, 09:09 Sursă eBihoreanul

Un șofer din Oradea a fost sancționat cu 200 lei în noiembrie 2026 pentru că a parcat mașina electrică pe un loc special fără a o conecta la stația de încărcare, chiar dacă taxa de parcare era plătită.

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