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Seceta schimbă agricultura. Fermierii aleg sorgul în locul porumbului: care sunt avantajele

Sorg/ Profimedia

Sorg/ Profimedia

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat31 aug. 2026, 07:48
SursăRealitatea PLUS

Tot mai mulți fermieri aleg sorgul ca alternativă pentru porumb după mai mulți ani în care culturile le-au fost distruse de secetă. Boabele de sorg pot fi folosite atât pentru hrana animalelor, cât și pentru producția de făină sau alte produse alimentare.

Specialiștii au explicat că în perioadele de secetă, sorgul își poate încetini dezvoltarea, iar după ploaie își reia ciclul.

Sorg/ Profimedia

Un fermier din Ialomița a povestit disperat că într-un an a cules doar 200 de kilograme de porumb de pe fiecare hectar din cauza secetei, motiv pentru care a optat pentru creșterea sorgului.

De ce poate deveni sorgul o alternativă la porumb, în anii secetoși

Sorgul este considerat o cultură mai tolerantă la secetă decât porumbul și este adaptat perioadelor cu deficit de apă.

Cercetările publicate de USDA arată că sorgul poate valorifica mai eficient apa disponibilă și poate fi o opțiune pentru fermierii din zonele în care resursele de apă sunt limitate. Totuși, seceta severă poate reduce și producția de sorg, iar apa rămâne importantă în anumite faze ale dezvoltării plantei, în special la formarea și umplerea boabelor.

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