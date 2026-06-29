Scădere importantă pe piața muncii: Rata șomajului a coborât la 3,21% în luna mai

Publicat 29 iun. 2026, 11:34 Sursă Realitatea.Net

Piața muncii din România dă semne de stabilizare: rata șomajului la nivel național a coborât la 3,21% la finele lunii mai 2026. Datele oficiale publicate luni de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) indică o ușoară scădere de 0,03 puncte procentuale față de luna aprilie, deși indicatorul rămâne cu un procent identic peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

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