Social· 2 min citire

Programul Târgului de Crăciun Oradea

Programul Târgului de Crăciun Oradea

Programul Târgului de Crăciun Oradea

Scris de A L Publicat: 6 dec. 2022, 10:19

Târgul de Crăciun Oradea a dat tonul, în acest weekend, atmosferei de sărbătore

Târgul de Crăciun Oradea a dat tonul, în acest weekend, atmosferei de sărbătore, așteptându-și vizitatorii în cele două locații ale evenimentului, Piața Ferdinand și Piața Unirii.

Programul Târgului de Crăciun Oradea, ediția 2022, pentru perioada 5-26 decembrie:

6 decembrie - marți

14:00-22:00 Programul târgului

17.00-17.20 Farkas Alexandru

17.30-18.00 Corul Enjoy Music
18.20-18.50 Fanfara Bisericii Baptiste Lăzăreni
19.00-19.25 Grup Vocal „Moștenitorii Cântecului" - Palatul Copiilor Oradea 
19.30-20.00 Art Group Music
20.10-20.40 Star Vivere
20.45-21.00 Kangoo Jumps
19:00-21:00 Întâlnire cu Moș Crăciun

7-8 decembrie - miercuri, joi

 14:00-22:00 Programul târgului

9 decembrie - vineri

14:00-23:00 Programul târgului
19:00-21:00 Întâlnire cu Moș Crăciun

10 decembrie - sâmbătă

10:00-23:00 Programul târgului
19:00-21:00 Întâlnire cu Moș Crăciun
20:00 Tradiții și obiceiuri de Crăciun, Ansamblul Folcloric Bihorul
21:00 Concert Analia Selis & Mariano Castro - Feliz Navidad

11 decembrie - duminică

10:00-23:00 Programul târgului
19:00-21:00 Întâlnire cu Moș Crăciun

12-15 decembrie

14:00-22:00 Programul târgului

16 decembrie - vineri

14:00-23:00 Programul târgului
19:00-21:00 Întâlnire cu Moș Crăciun
20:00 Tradiții și obiceiuri de Crăciun, Ansamblul Folcloric Bihorul

17 decembrie - sâmbătă

10:00-23:00 Programul târgului
19:00-21.00 Întâlnire cu Moș Crăciun

18 decembrie- duminică

10:00-23:00 Programul târgului
19:00-21:00 Întâlnire cu Moș Crăciun

19-22 decembrie

14:00-23:00 Programul târgului

23 decembrie - vineri

14:00-23:00 Programul târgului
20:00 Tradiții și obiceiuri de Crăciun, Ansamblul Folcloric Bihorul

21:00 VanDerCris - Jazz de Crăciun

24 decembrie - sâmbătă

10:00- 23:00 Programul târgului
11:00-13.00 Întâlnire cu Moș Crăciun

25 decembrie - duminică

10:00-23:00 Programul târgului

26 decembrie - luni

14:00-22:00 Programul târgului

Căsuța lui Moș Crăciun

Căsuța lui Moș Crăciun așteaptă deja scrisorile cu dorințele celor mici. Moșul va vizita târgul în fiecare weekend (vineri, sâmbătă și duminică) până în data de 18 decembrie inclusiv, dar și în 6 decembrie (marți), între orele 19-21. De asemenea, moșul va fi prezent și în data de 24 decembrie (între orele 11:00 - 13:00)

Orașul Faptelor Bune, 16 -22 decembrie

Din 16 până în 22 decembrie, Oradea redevine, pentru a treilea an la rând, Orașul Faptelor Bune. Timp de o săptămână, DJ-ii Radio ZU vor emite live, zi și noapte, din inima Târgului de Crăciun Oradea. Pe durata campaniei, vor urca pe scena din Piața Unirii Theo Rose, Irina Rimes, Smiley, Carla's Dreams, Spike, Mira, Andia, Nicole Cherry, Vescan, The Motans și mulți alții.

Sursa: Realitatea de Bihor

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cub

Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe