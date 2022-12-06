Târgul de Crăciun Oradea a dat tonul, în acest weekend, atmosferei de sărbătore, așteptându-și vizitatorii în cele două locații ale evenimentului, Piața Ferdinand și Piața Unirii.
Programul Târgului de Crăciun Oradea, ediția 2022, pentru perioada 5-26 decembrie:
6 decembrie - marți
14:00-22:00 Programul târgului
17.00-17.20 Farkas Alexandru
17.30-18.00 Corul Enjoy Music
18.20-18.50 Fanfara Bisericii Baptiste Lăzăreni
19.00-19.25 Grup Vocal „Moștenitorii Cântecului" - Palatul Copiilor Oradea
19.30-20.00 Art Group Music
20.10-20.40 Star Vivere
20.45-21.00 Kangoo Jumps
19:00-21:00 Întâlnire cu Moș Crăciun
7-8 decembrie - miercuri, joi
14:00-22:00 Programul târgului
9 decembrie - vineri
14:00-23:00 Programul târgului
19:00-21:00 Întâlnire cu Moș Crăciun
10 decembrie - sâmbătă
10:00-23:00 Programul târgului
19:00-21:00 Întâlnire cu Moș Crăciun
20:00 Tradiții și obiceiuri de Crăciun, Ansamblul Folcloric Bihorul
21:00 Concert Analia Selis & Mariano Castro - Feliz Navidad
11 decembrie - duminică
10:00-23:00 Programul târgului
19:00-21:00 Întâlnire cu Moș Crăciun
12-15 decembrie
14:00-22:00 Programul târgului
16 decembrie - vineri
14:00-23:00 Programul târgului
19:00-21:00 Întâlnire cu Moș Crăciun
20:00 Tradiții și obiceiuri de Crăciun, Ansamblul Folcloric Bihorul
17 decembrie - sâmbătă
10:00-23:00 Programul târgului
19:00-21.00 Întâlnire cu Moș Crăciun
18 decembrie- duminică
10:00-23:00 Programul târgului
19:00-21:00 Întâlnire cu Moș Crăciun
19-22 decembrie
14:00-23:00 Programul târgului
23 decembrie - vineri
14:00-23:00 Programul târgului
20:00 Tradiții și obiceiuri de Crăciun, Ansamblul Folcloric Bihorul
21:00 VanDerCris - Jazz de Crăciun
24 decembrie - sâmbătă
10:00- 23:00 Programul târgului
11:00-13.00 Întâlnire cu Moș Crăciun
25 decembrie - duminică
10:00-23:00 Programul târgului
26 decembrie - luni
14:00-22:00 Programul târgului
Căsuța lui Moș Crăciun
Căsuța lui Moș Crăciun așteaptă deja scrisorile cu dorințele celor mici. Moșul va vizita târgul în fiecare weekend (vineri, sâmbătă și duminică) până în data de 18 decembrie inclusiv, dar și în 6 decembrie (marți), între orele 19-21. De asemenea, moșul va fi prezent și în data de 24 decembrie (între orele 11:00 - 13:00)
Orașul Faptelor Bune, 16 -22 decembrie
Din 16 până în 22 decembrie, Oradea redevine, pentru a treilea an la rând, Orașul Faptelor Bune. Timp de o săptămână, DJ-ii Radio ZU vor emite live, zi și noapte, din inima Târgului de Crăciun Oradea. Pe durata campaniei, vor urca pe scena din Piața Unirii Theo Rose, Irina Rimes, Smiley, Carla's Dreams, Spike, Mira, Andia, Nicole Cherry, Vescan, The Motans și mulți alții.
Sursa: Realitatea de Bihor