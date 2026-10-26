Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Claudiu Adam, pilotul de drift care și-a descoperit pasiunea la 10 ani

Publicat 26 oct. 2026, 10:48 Actualizat 26 oct. 2026, 10:49

Claudiu Adam, pilot de drift, este invitat în premieră la Realitatea Plus, în cadrul podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS. Acesta vorbește despre începuturile sale în lumea motorsportului și despre momentul în care a descoperit pasiunea pentru drift.

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