Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Andreea Simona Sîrbu, în premieră la Realitatea Plus: secretele designului vestimentar

Cum se construiește un stil vestimentar și cât de importantă este pregătirea în domeniul designului vestimentar? Andreea Simona Sîrbu este invitata unei noi ediții a podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește despre importanța cunoștințelor și a capacității de a îmbina armonios toate elementele care definesc o creație vestimentară.

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