Pieton rănit grav în Oradea, la ieșirea din pasajul din Piața Gojdu

Publicat 27 oct. 2026, 09:00 Actualizat 27 oct. 2026, 09:28 Sursă eBihoreanul

Un pieton a fost rănit grav într-un accident rutier produs luni, 26 octombrie, la ieșirea din pasajul subteran din Piața Gojdu, Oradea. Victima, un bărbat, se află în stare inconștientă.

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