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Pieton rănit grav în Oradea, la ieșirea din pasajul din Piața Gojdu

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat27 oct. 2026, 09:00
Actualizat27 oct. 2026, 09:28
SursăeBihoreanul

Un pieton a fost rănit grav într-un accident rutier produs luni, 26 octombrie, la ieșirea din pasajul subteran din Piața Gojdu, Oradea. Victima, un bărbat, se află în stare inconștientă.

La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Rutiere Oradea, SMURD și ISU Crișana.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Bihor, comisarul-șef Alina Fărcuța, un pieton a fost acroșat de un autovehicul. Împrejurările exacte în care s-a produs impactul urmează a fi stabilite prin cercetări.

La ieșirea din pasajul din Piaţa Gojdu, un pieton a fost acroșat de un autovehicul, în împrejurări ce urmează să fie stabilite din cercetări.

a declarat Alina Fărcuța, purtător de cuvânt al Poliției Bihor

Victima este un bărbat care a fost găsit inconștient, dar respirând. Echipajul SMURD a evaluat pacientul la fața locului și l-a transportat ulterior la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Crișana, plutonierul Alina Butaci, un echipaj de terapie intensivă mobilă, dotat cu medic de urgență, a intervenit pentru stabilizarea victimei.

Din primele informații, pietonul ar fi traversat strada într-un loc nepermis. Această ipoteză nu a fost confirmată oficial până la momentul publicării știrii.

Circulația rutieră este restricționată pe banda de mers spre Magazinul Crișul din cauza lucrărilor de cercetare și a dirijării traficului efectuate de polițiști.

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