Percheziții DIICOT în București și alte șase localități, într-un dosar de înșelăciune de aproximativ 605.000 de euro

Publicat 3 sept. 2026, 10:46 Sursă Realitatea.net

Procurorii DIICOT și polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au făcut, joi, 13 percheziții în București și în mai multe localități din țară. Acțiunea vizează o grupare suspectată că ar fi obținut peste 600.000 de euro de la o persoană, folosind promisiunea decontării unui presupus cec american în valoare de 50 de milioane de dolari.

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