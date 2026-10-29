Oradea găzduiește cea de-a șaptea ediție a ORA Jazz Festival. Patru zile de concerte

În perioada 12–15 noiembrie, ne reîntâlnim la Oradea pentru cea de-a șaptea ediție a ORA Jazz Festival, patru zile de concerte care aduc pe scenele Filarmonicii de Stat Oradea și Sinagogii Neologe Sion șapte proiecte internaționale din șapte țări, cu numeroase premiere muzicale în România.
Programul ediției din acest an propune artiști cu personalități distincte, de la proiectul special al compozitoarei și violoncelistei Josefine Opsahl alături de Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea, la jazzul contemporan al lui Kristóf Bacsó Triad, energia New Jazz Underground și Liquid Saloon, sound-ul inconfundabil al trompetistului Takuya Kuroda, până la concertele solo susținute de Daniel Herskedal și Canberk Ulaş.
PROGRAM
Joi, 12 noiembrie | Filarmonica de Stat Oradea
Josefine Opsahl & Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea, dirijată de Barbara Dragan
Ora 19:00 | Acces de la 18:00
Biletele pentru concertul din 12 noiembrie sunt disponibile exclusiv pe:
https://www.poftimcultura.ro/bilete-filarmonica/oradea-ora-jazz-festival-orchestra-filarmonicii-de-stat-oradea-1112
Vineri, 13 noiembrie | Filarmonica de Stat Oradea
Kristóf Bacsó Triad
New Jazz Underground – HOODIES
Sâmbătă, 14 noiembrie | Filarmonica de Stat Oradea
Liquid Saloon
Takuya Kuroda – Everyday
Duminică, 15 noiembrie | Sinagoga Neologă Sion
Daniel Herskedal – Solo
Canberk Ulaş – Solo
Concertele din 13–15 noiembrie încep la ora 19:00, cu acces de la ora 18:00.