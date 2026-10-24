Oradea extinde insulele ecologice digitalizate: 32 de noi puncte de colectare în zona Salca, din 2 noiembrie

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:00

Primăria Oradea pune în funcțiune alte 32 de insule ecologice digitalizate, în zona Aleea Salca – Liszt Ferencz – Episcop Nicolae Popovici. Punctele de colectare a deșeurilor vor funcționa începând cu 2 noiembrie. Până atunci, locatarii sunt invitați la întâlniri în care vor învăța cum să le folosească.

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