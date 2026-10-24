Oradea extinde insulele ecologice digitalizate: 32 de noi puncte de colectare în zona Salca, din 2 noiembrie

Primăria Oradea pune în funcțiune alte 32 de insule ecologice digitalizate, în zona Aleea Salca – Liszt Ferencz – Episcop Nicolae Popovici. Punctele de colectare a deșeurilor vor funcționa începând cu 2 noiembrie. Până atunci, locatarii sunt invitați la întâlniri în care vor învăța cum să le folosească.
Potrivit unui comunicat transmis vineri de Primăria Oradea, întâlnirile de informare și instruire vor avea loc în zilele de 27 și 28 octombrie, în trei puncte din cartier.
La acestea sunt invitați atât reprezentanții asociațiilor de proprietari arondate insulelor ecologice, cât și locatarii. Municipalitatea precizează că fiecare asociație trebuie să trimită cel puțin un reprezentant, însă sunt încurajați să participe cât mai mulți cetățeni.
Instruirile sunt programate astfel:
marți, 27 octombrie, de la ora 10, pe Aleea Salca nr. 6, în spatele magazinului Profi Go;
miercuri, 28 octombrie, ora 10, pe strada Liszt Ferencz nr. 22, în spatele punctului termic;
miercuri, 28 octombrie, ora 12 pe strada Episcop Nicolae Popovici nr. 6, vizavi de spălătoria auto de pe strada Leonardo da Vinci.
Participanții sunt rugați să aibă asupra lor cartelele de acces primite.
Reprezentanții Primăriei Oradea, Poliției Locale și operatorului de salubritate RER Vest le vor explica modul în care funcționează noile puncte de colectare, cum se face accesul cu cartelă sau cod QR și care sunt regulile de colectare separată a deșeurilor.