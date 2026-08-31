Ministrul Educației, despre concursul de admitere la liceu în 2027: „Regulile trebuie clarificate cât mai rapid”

Publicat 31 aug. 2026, 08:38 Sursă realitatea.net

Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, a venit cu o serie de precizări privind concursul separat de admitere la liceu, afirmând că este important ca Parlamentul să decidă cât mai rapid dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare, este abrogată sau prorogată, potrivit Agerpres.

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