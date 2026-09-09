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Meteo 9 septembrie: Temperaturile urcă în sud și est, dar ploile revin în vest

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat9 sept. 2026, 07:23
SursăRealitatea.Net

Românii se bucură în continuare de temperaturi ridicate pe 9 septembrie, în special în sud și est. Vremea se schimbă însă treptat, iar instabilitatea atmosferică va fi în creștere în mai multe regiuni.

Ploi și furtuni în vestul țării și la munte

Vremea se schimbă treptat în regiunile vestice, nord-vestice și în zonele montane. Meteorologii anunță perioade cu înnorări accentuate, iar local vor apărea averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-10 l/mp, însă izolat pot depăși 15 l/mp.

Vântul se intensifică în mai multe regiuni

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, însă în est, vest și nord vor exista intensificări temporare. Rafalele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h. În timpul episoadelor de instabilitate atmosferică sunt posibile și rafale de scurtă durată.

Temperaturile maxime se vor situa între 24 de grade Celsius pe litoral și 34 de grade Celsius în sudul Banatului. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la 8 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 20 de grade pe litoral.

Pe arii restrânse, în special în cursul nopții, se va forma ceață.

Vremea în București: soare și temperaturi de 31 de grade

În București, vremea se menține călduroasă și predominant senină. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 31 de grade Celsius, în timp ce în timpul nopții valorile termice vor coborî la 14-16 grade Celsius, potrivit prognozei meteorologilor.

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