Dronă cu explozibil găsită pe un câmp din Vaslui. Ce a făcut ciobanul înainte să cheme Poliția

O dronă militară care avea o încărcătură explozivă a fost descoperită marți, 1 septembrie, pe un câmp din apropierea localității Viișoara, județul Vaslui.
Bărbatul se afla cu animalele în zona de la marginea localității Viișoara când a observat aparatul. Drona producea un zgomot pe care ciobanul l-a descris drept un bâzâit.
Înainte să sune la Poliție, acesta a intervenit asupra aparatului și a îndepărtat două fire. Specialiștii spun că dispozitivul prezenta un risc, iar intervenția asupra unei astfel de drone putea fi periculoasă.
Zona a fost izolată
După sesizarea autorităților, polițiștii și jandarmii au delimitat perimetrul. În zonă au fost mobilizați specialiști ai SRI, inclusiv echipe pregătite pentru intervenții pirotehnice.
Operațiunea a durat câteva ore, timp în care autoritățile au verificat aparatul și au luat măsurile necesare pentru îndepărtarea și detonarea controlată a încărcăturii. Accesul în zona respectivă a fost restricționat pe durata intervenției.
Ancheta a fost preluată de procurori
Incidentul a ajuns în atenția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. Anchetatorii urmează să stabilească proveniența dronei și împrejurările în care aceasta a ajuns pe teritoriul județului Vaslui.
La verificări participă reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei și SRI. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații complete despre originea aparatului sau despre traseul parcurs înainte de a fi găsit.
Un nou caz investigat în zona de frontieră
Descoperirea dronei are loc într-un context regional în care autoritățile române monitorizează atent aparatele de zbor care ajung în apropierea sau în spațiul aerian al țării.
Investigația va trebui să clarifice dacă drona găsită la Viișoara are legătură cu un incident aerian anterior sau dacă aparatul a ajuns în zonă în alte circumstanțe.