Publicat 18 nov. 2026, 10:55 Sursă g4media

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri, 18 noiembrie 2026, o atenționare hidrologică de cod portocaliu pentru județul Bihor, cu risc de viituri rapide.

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