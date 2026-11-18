Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri, 18 noiembrie 2026, o atenționare hidrologică de cod portocaliu pentru județul Bihor, cu risc de viituri rapide.
Avertizarea este valabilă în intervalul orar 07:15 – 12:00 și vizează râurile din bazinul hidrografic Iad, în sectorul amonte de Acumularea Leșu, precum și afluenții aferenți sectorului aval de acumulare.
Conform INHGA, precipitațiile înregistrate și cele prognozate pentru ultimele ore pot provoca scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, dar și viituri rapide pe râurile mici.
Aceste fenomene hidrometeorologice pot genera inundații locale cu efecte severe, creșteri importante ale debitelor și nivelurilor apelor, precum și posibile depășiri ale cotelor de inundație.
Autoritățile recomandă monitorizarea permanentă a situației și respectarea măsurilor de prevenire și protecție în zonele expuse riscului.