Bărbat din Bihor, arestat după ce a încercat să răpească băiețelul unui cuplu de polițiști

Sursă: realitatea.net

Un bărbat din Aleșd a fost arestat preventiv după ce ar fi încercat să ia de la școală un copil de 7 ani, spunând că a fost trimis de tatăl băiatului, care este polițist. Incidentul s-a petrecut marți, la o școală gimnazială din orașul Aleșd.

Potrivit informațiilor apărute pe portalul instanțelor de judecată, bărbatul se numește Călin Valentin Varga. Acesta s-a prezentat în jurul orei 16 la unitatea de învățământ și le-ar fi spus cadrelor didactice că a venit să îl ia pe copilul unui cuplu de polițiști, susținând că a fost trimis chiar de tatăl băiatului.

Învățătoarea a sunat imediat familia copilului

Copilul fusese deja luat de părinți în momentul în care bărbatul a ajuns la școală. Învățătoarea a considerat însă situația suspectă și l-a contactat imediat pe tatăl elevului pentru a verifica informațiile primite. După incident, bărbatul a fost dus la audieri și reținut pentru 24 de ore, conform presei locale.

Arest preventiv și expertiză psihiatrică

Miercuri, Judecătoria Aleșd a dispus arestarea preventivă a lui Călin Valentin Varga. Acesta este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal, în forma tentativei. Potrivit surselor citate, bărbatul ar avea probleme psihice și a fost prezentat pentru o expertiză psihiatrică. Deocamdată, concluziile oficiale ale evaluării nu au fost făcute publice.