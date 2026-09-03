ANAT: Valoarea voucherelor de vacanţă achiziţionate de angajatori, în 2026, a coborât la mai puţin de o treime din nivelul înregistrat în 2024

Valoarea voucherelor de vacanţă achiziţionate de angajatori, în primele şapte luni din 2026, a fost de 417,97 milioane de lei, cu 9,67% sub nivelul aceleiaşi perioade din 2025 şi cu 69,24% mai puţin raportat la 2024, coborând practic la mai puţin de o treime din nivelul înregistrat în urmă cu doi ani.
În acelaşi timp, decontările către unităţile turistice au cunoscut o diminuare mult mai accentuată, de 53,56%, coborând de la 871,13 milioane de lei, în 2025, la 404,55 milioane de lei, respectiv un recul de 62,27% faţă de 2024, potrivit datelor furnizate de Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT.
"Comparaţia pe ultimii trei ani arată amploarea reculului. În perioada ianuarie-iulie 2024, angajatorii achiziţionaseră şi decontaseră vouchere în valoare de 1,36 miliarde de lei, iar către unităţile afiliate fuseseră decontate 1,07 miliarde de lei. Faţă de aceste niveluri, valorile din primele şapte luni ale anului 2026 sunt mai mici cu 69,24%, respectiv cu 62,27%. Practic, valoarea voucherelor achiziţionate de angajatori a coborât la mai puţin de o treime din nivelul înregistrat în 2024, iar decontările către unităţile turistice au ajuns la puţin peste o treime", spune Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT.
În primele şapte luni din 2026, valoarea voucherelor achiziţionate şi decontate de angajatori a fost de 417,9 milioane de lei, cu 9,67% sub nivelul aceleiaşi perioade din 2025, potrivit informaţiilor furnizate de Ministerul Finanţelor centralizate de ANAT. Decontările către unităţile turistice au atins 404,55 milioane de lei, comparativ cu 871,13 milioane de lei, în 2025.
În iulie 2024, valoarea voucherelor achiziţionate de angajatori se ridica la 179,05 milioane de lei, iar decontările către unităţile afiliate ajungeau la 274,24 milioane de lei.
"Datele oficiale confirmă o tendinţă care ne îngrijorează profund. Voucherele de vacanţă nu sunt un moft şi nici un privilegiu, ci bani care rămân în România, ţin deschise hoteluri şi pensiuni, susţin locuri de muncă şi le oferă multor oameni singura posibilitate de a pleca în vacanţă. Când reduci valoarea voucherelor, restrângi numărul beneficiarilor şi laşi acordarea lor la voia întâmplării, tai direct din resursele turismului românesc. Ne îngrijorează că un program care a funcţionat şi a mărit serios gradul de fiscalizare este marginalizat. Dacă vrem un turism românesc puternic, nu putem să-i luăm tocmai instrumentele care îl ţin în mişcare ", a declarat Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT.
În luna iulie 2026, valoarea voucherelor de vacanţă achiziţionate şi decontate de angajatori a fost de 98,7 milioane de lei, mai mică cu 27,97% faţă de iulie 2025. În acelaşi timp, decontările către unităţile turistice afiliate au ajuns la 115,31 milioane de lei, cu 26,22% mai puţin decât în luna corespunzătoare a anului trecut, conform datelor oficiale.
Adrian Voican atrage atenţia că este nevoie de un sistem al voucherelor de vacanţă mai eficient, inclusiv prin extinderea sa într-o măsură mai mare către angajaţii din mediul privat.
"Deşi acest instrument a fost tot mai mult marginalizat prin deciziile Guvernului, eficienţa sa a primit recunoaştere internaţională, modelul românesc fiind menţionat de OCDE pentru impactul şi bunele practici demonstrate în raport cu programe similare", precizează Voican.
Această validare confirmă că voucherele de vacanţă nu reprezintă doar un beneficiu acordat salariaţilor, ci şi un instrument important pentru dezvoltarea economică, susţinerea locurilor de muncă şi consolidarea turismului românesc, mai spune reprezentantul ANAT.
Recent şi Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) a solicitat autorităţilor relansarea voucherelor de vacanţă, pe care le consideră un instrument de politică economică, nu doar un beneficiu salarial. Propunerea este ca valoarea anuală să fie de minimum 1.600-2.000 de lei, faţă de 800 de lei, în prezent, cu utilizare exclusivă în România. Patronatele au propus şi o bonificaţie de 20% pentru voucherele folosite în extrasezon, în perioada octombrie-mai.