Alertă aeriană în Tulcea: RO-Alert pentru o posibilă incursiune de drone la granița cu Ucraina

Publicat 14 oct. 2026, 07:33 Sursă realitatea.net

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Locuitorii au primit RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone la granița cu Ucraina și au fost sfătuiți să se adăpostească.

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