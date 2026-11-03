Vremea ar putea preveni decesele provocate de stop cardiac. Ce au descoperit cercetătorii
Stop cardiac / Profimedia
Temperaturile scăzute pot crește numărul stopurilor cardiace. Un studiu pe 114.000 de pacienți arată cum poate vremea anticipa riscul cu trei zile înainte.
Schimbările de temperatură ar putea deveni un instrument important în prevenirea deceselor provocate de stop cardiac. Un studiu realizat de cercetători din Ungaria arată că evoluția vremii poate oferi indicii despre o posibilă creștere a numărului de stopuri cardiace cu până la trei zile înainte ca acestea să se producă.
Cercetarea, care a analizat datele medicale a peste 114.000 de pacienți, arată că temperaturile scăzute sunt asociate cu o creștere a numărului de cazuri de stop cardiac. Pe baza acestor rezultate, specialiștii au dezvoltat un model predictiv care combină informațiile meteorologice cu datele serviciilor de ambulanță.
Cum influențează vremea riscul de stop cardiac
Studiul a fost realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea Semmelweis din Ungaria și a analizat cazuri înregistrate în perioada 2018-2023.
Specialiștii au comparat datele privind stopurile cardiace cu mai mulți factori meteorologici, printre care temperatura aerului, viteza vântului, presiunea atmosferică, umiditatea și calitatea aerului.
Rezultatele au evidențiat o legătură importantă între temperaturile scăzute și creșterea numărului de stopuri cardiace.
Potrivit cercetării, fiecare scădere cu un grad Celsius a temperaturii medii a fost asociată cu o creștere de aproximativ 1,4% a numărului zilnic de cazuri.
De asemenea, în timpul iernii au fost înregistrate cu aproape 18% mai multe evenimente de acest tip comparativ cu sezonul cald.
O scădere a temperaturii zilnice cu peste 5 grade Celsius poate reprezenta, de asemenea, un semnal de avertizare privind o posibilă creștere a numărului de stopuri cardiace în următoarele zile.
Vremea ar putea anticipa cu trei zile creșterea numărului de stopuri cardiace
Una dintre cele mai importante concluzii ale cercetării este că informațiile meteorologice ar putea fi utilizate pentru anticiparea perioadelor în care serviciile medicale se vor confrunta cu un număr mai mare de urgențe cardiace.
Cercetătorii au dezvoltat un model care combină prognozele meteo cu datele înregistrate de serviciile de ambulanță. Acesta poate estima cu una până la trei zile în avans dacă numărul stopurilor cardiace înregistrate în afara spitalelor ar putea depăși media obișnuită.
Dr. Endre Zima, profesor la Centrul de Boli Cardiovasculare al Universității Semmelweis și coordonator al cercetării, explică faptul că această metodă ar putea ajuta spitalele și serviciile de urgență să se pregătească din timp pentru perioadele cu solicitări mai mari.
Astfel, dacă prognozele indică o scădere importantă a temperaturilor, autoritățile medicale ar putea anticipa o posibilă creștere a numărului intervențiilor și ar putea adapta resursele disponibile.
Modelul nu poate prezice dacă o anumită persoană va suferi un stop cardiac
Cercetătorii atrag atenția că sistemul dezvoltat nu estimează riscul individual de stop cardiac.
Mai exact, modelul nu poate identifica persoanele care vor suferi un astfel de eveniment, ci estimează numărul de cazuri care ar putea apărea la nivelul întregii populații.
Prin urmare, rolul său este mai degrabă unul de prevenție la nivelul sistemului medical, oferind spitalelor și serviciilor de ambulanță posibilitatea de a anticipa perioadele cu risc crescut.
Rezultatele cercetării, publicate în revista științifică Public Health, ar putea contribui la dezvoltarea unor sisteme de avertizare timpurie, care să folosească prognozele meteorologice pentru o mai bună organizare a serviciilor medicale.
Specialiștii subliniază că temperaturile scăzute nu trebuie ignorate, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile și al celor cu afecțiuni cardiovasculare.
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