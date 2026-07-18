Una din trei persoane din lume nu îşi permite o alimentaţie sănătoasă. Avertismentul ONU

Publicat 18 iul. 2026, 14:22 Actualizat 18 iul. 2026, 14:25 Sursă Realitatea.Net

Costul unei alimentații sănătoase a crescut cu 25% în ultimii cinci ani, iar pentru aproape o treime din populația lumii aceasta rămâne inaccesibilă, potrivit celui mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind starea securității alimentare și a nutriției în lume. Datele arată că, deși la nivel global accesul la hrană s-a îmbunătățit ușor, milioane de oameni continuă să nu își permită o dietă sănătoasă.

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