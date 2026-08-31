Revenirea la școală schimbă programul de somn al copiilor: cum îi ajutăm să revină la rutina obișnuită

Publicat 31 aug. 2026, 10:45 Sursă Realitatea.Net

După vacanța de vară - o perioadă în care copiii s-au culcat mai târziu și au avut un program mai relaxat - se apropie revenirea la rutina de școală, iar specialiștii recomandă ajustarea treptată a orei de somn.

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