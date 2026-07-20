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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce simțim nevoia de „pauză” fără motiv?
Publicat20 iul. 2026, 09:57
Actualizat20 iul. 2026, 09:58
Uneori, oboseala și nevoia de a lua o pauză apar chiar și atunci când nu depunem un efort fizic sau intelectual deosebit. În ediția emisiunii „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre cauzele acestei stări și despre semnalele pe care organismul ni le transmite atunci când cere odihnă.
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