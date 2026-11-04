Grevă generală în Sănătate de la 1 ianuarie 2027? Medicii și asistenții cer majorări salariale

Medicii, asistenții și infirmierii amenință cu reluarea grevei generale de la 1 ianuarie 2027, dacă Guvernul nu aprobă majorările salariale cerute de Sanitas.
Angajații din sistemul sanitar ar putea declanșa din nou greva generală începând cu 1 ianuarie 2027, dacă viitorul Guvern nu va aproba majorările salariale solicitate de sindicate. Medicii, asistenții medicali și infirmierii sunt nemulțumiți de nivelul actual al veniturilor și avertizează că protestele ar putea fi reluate dacă revendicările nu vor fi soluționate.
Reprezentanții Federației Sanitas susțin că greva generală nu a fost anulată oficial, ci doar suspendată. Prin urmare, posibilitatea reluării conflictului de muncă rămâne deschisă, în condițiile în care angajații din spitale reclamă probleme salariale care persistă de mai mult timp.
Ce majorări salariale solicită medicii și angajații din spitale
Președintele Federației Sanitas, Viorel Hușanu, cere adoptarea unei noi legi a salarizării, care să intre în vigoare începând cu anul 2027. Până la implementarea acesteia, sindicaliștii solicită majorări salariale diferențiate pentru categoriile de personal din sistemul medical.
Potrivit revendicărilor prezentate de reprezentanții sindicatului, medicii ar trebui să beneficieze de o creștere salarială de aproximativ 16%. Pentru asistenții medicali și infirmieri sunt solicitate majorări mai consistente, în special pentru angajații care au venituri mai mici.
Sindicaliștii consideră că o simplă indexare a salariilor cu rata inflației nu ar rezolva problemele financiare cu care se confruntă personalul medical și auxiliar.
Angajații din Sănătate reclamă creșterea costului vieții
Nemulțumirile din sistemul sanitar sunt amplificate de scumpirea alimentelor, utilităților și carburanților. Reprezentanții Sanitas atrag atenția că veniturile actuale nu mai reușesc să acopere în mod corespunzător cheltuielile de bază, iar cei mai afectați sunt angajații cu salarii mici.
Personalul auxiliar și angajații din categoriile medicale cu venituri reduse se confruntă cu o presiune financiară tot mai mare, susțin liderii sindicali.
Greva generală, posibilă de la 1 ianuarie 2027
Sindicaliștii avertizează că, dacă până la începutul anului viitor nu va exista un acord privind creșterile salariale, vor lua în calcul reluarea protestelor, inclusiv declanșarea grevei generale.
Reprezentanții Federației Sanitas subliniază că revendicările care au stat la baza protestelor anterioare nu au fost rezolvate. În lipsa unor măsuri concrete din partea autorităților, conflictul de muncă ar putea fi reluat, cu posibile consecințe asupra activității din spitalele și unitățile sanitare din România.