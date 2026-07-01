Azilele groazei din Bihor: Viorel Pașca, REȚINUT în dosarul DIICOT privind exploatarea persoanelor vulnerabile

Publicat 1 iul. 2026, 15:30 Sursă realitatea.net

Procurorii DIICOT au decis reținerea lui Viorel Pașca în dosar privind exploatarea persoanelor vulnerabile. Anterior acestei decizii, fondatorul asociației „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă” și coordonator al mai multor centre sociale din județul Bihor, primise calitatea de suspect în acest dosar.

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