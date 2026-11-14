Trump și Putin, vizită istorică în China: ce se discută

Publicat 14 nov. 2026, 18:31 Actualizat 14 nov. 2026, 18:32 Sursă Realitatea.net

Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin vor avea o întâlnire în trei, pe care surse de rang înalt de la Casa Albă o descriu drept prima discuție la nivel de lideri despre reducerea numărului de arme nucleare. Discuțiile vor viza inclusiv securitatea, comerțul și soluții pentru rezolvarea războaielor actuale. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatorul emisiunii Miza Zilei, Ana Maria Păcuraru, a analizat întreaga situație.

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