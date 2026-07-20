Rareș Bogdan: Nu putem să abandonăm 1.100 de primari PNL pentru un public progresist USR-SENS de maxim 15-20%

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 iul. 2026, 08:36

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, opozant al lui Ilie Bolojan, a declarat, duminică seară, la Antena 3, că este greșită actuala direcție a partidului spre o zonă ideologic-doctrinară cu un public progresist de maxim 15-20%.

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