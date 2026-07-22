Provocare directă pentru Viktor Orban. Peter Magyar îl cheamă la o confruntare publică în România: „Nu fiți lași!”

Publicat 22 iul. 2026, 09:32 Sursă Realitatea.net

Premierul Ungariei, Peter Magyar, l-a provocat pe Viktor Orban la o dezbatere publică. El a transmis invitația marți, în timpul unei intervenții în Parlamentul de la Budapesta, și a propus ca întâlnirea să aibă loc inclusiv la Băile Tușnad.

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