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Politica· 1 min citire
Ora 18.00. Nicușor Dan a convocat liderii PSD, PNL, USR, UDMR și pe cel al minorităților naționale la Cotroceni
Palatul Cotroceni
Publicat26 iun. 2026, 14:51
Sursărealitatea.net
Președintele Nicușor Dan i-a convoacă de urgență, vineri, pe liderii partidelor politice la Palatul Cotroceni pentru consultări.
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