Oana Gheorghiu, aviz negativ pentru Sănătate. Mureșan acuză PSD că a respins „competența și valorile”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 sept. 2026, 15:50

Oana Gheorghiu, propusă de premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru funcția de ministru al Sănătății, a primit marți aviz negativ în comisiile parlamentare de specialitate.

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