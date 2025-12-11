Politica· 1 min citire

George Simion: ”Azi a căzut guvernul Bulgariei, luni poate să cadă și al nostru” -VIDEO

George Simion: ”Azi a căzut guvernul Bulgariei, luni poate să cadă și al nostru” -VIDEO

George Simion: ”Azi a căzut guvernul Bulgariei, luni poate să cadă și al nostru” -VIDEO

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 11 dec. 2025, 17:20

Președintele AUR, George Simion, a declarat joi că Guvernul României poate să cadă luni în urma unei moțiuni de cenzură

Președintele AUR, George Simion, a declarat joi că Guvernul României poate să cadă luni în urma unei moțiuni de cenzură dacă PSD nu îi va mai ține în brațe ”pe cei care au confiscat puterea în stat”.

”Guvernul în Bulgaria a căzut după proteste stradale masive, serioase, hotărâte. Guvernul în România poate cădea luni în urma unei moțiuni de cenzură dacă PSD-ul nu îi mai ține în brațe pe cei care au confiscat puterea în stat și dacă nu acceptă noile taxe pe solarii, pe pătule, pe magazii și dacă nu acceptă dezmățul care se întâmplă cu închiderea barajelor.

Cei care vor o justiție corectă care să nu îi scape pe Vanghelie și pe restul prin prescripție trebuie să dea jos acest Guvern USR-PSD-PNL- UDMR și trebuie să ajungem la alegeri. Altă cale nu se poate”, a transmis George Simion într-o postare pe Facebook.

Urmărește declarația integrală a președintelui AUR, aici:

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubGeorge Simionguvernul bolojan

Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe