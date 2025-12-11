Advertising
Politica· 1 min citire
George Simion: ”Azi a căzut guvernul Bulgariei, luni poate să cadă și al nostru” -VIDEO
George Simion: ”Azi a căzut guvernul Bulgariei, luni poate să cadă și al nostru” -VIDEO
Președintele AUR, George Simion, a declarat joi că Guvernul României poate să cadă luni în urma unei moțiuni de cenzură
Citește și
- 18:55Ilie Bolojan anunță că Guvernul vrea publicarea obligatorie a declarațiilor de avere. Proiectul va fi modificat în Parlament
- 17:08Trei consuli generali ai României, rechemați de urgență în țară. Ce li se reproșează
- 17:03AUR solicită demiterea imediată a consilierului prezidențial onorific Eugen Tomac
- 16:44Viorel Cataramă vine la Culisele Statului Paralel cu acuzații și analize care zguduie scena politică
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News