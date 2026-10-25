Generalul Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Armatei Române: ”Respectul pentru armată trebuie arătat prin fapte”

Generalul Gabriel Oprea, președintele Asociației Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” și al PPMP, fost UNPR, a transmis duminică, în exclusivitate la Realitatea PLUS, un mesaj cu prilejul Zilei Armatei Române, în care a subliniat că respectul pentru Armată trebuie demonstrat prin fapte, nu doar prin cuvinte, și aducând un omagiu militarilor care și-au sacrificat viața pentru țară.
Generalul Gabriel Oprea: Armata Română este instituția în care românii au cea mai mare încredere
Astăzi sărbătorim 25 octombrie, Ziua Armatei Române, instituția în care românii au cea mai mare încredere. Pe 25 octombrie 1944 a fost eliberată ultima brazdă de pământ 1945 de pământ românesc, la Carei. Militarii români care fac parte din toate structurile de securitate, este simplu, trebuie să fie dotați și cu drepturile la zi. Ei reprezintă o comunitate astăzi de aproximativ 500.000 de militari și polițiști, activi, în rezervă și în retragere. Important, pe lângă faptul că suntem membri în Uniunea Europeană și în NATO, reprezentăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii, cel strategic. Și aici aș vrea să amintesc scurt un singur lucru. Am făcut parte în septembrie 2011 din delegația restrânsă cu președintele Băsescu și ministrul de Externe Baconschi la Casa Albă, unde președintele Obama și Băsescu au semnat declarația pentru secolul 21, prin care s-a semnat prezența scutului de la Deveselu, s-a semnat prezența trupelor americane la baza Kogălniceanu, folosind suport logistic Portul Constanța
— a declarat Gabriel Oprea.
Potrivit președintelui Asociației Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” și al PPMP, ”faptul că suntem membri în NATO, faptul că suntem membri ai Uniunii Europene și faptul că avem acest parteneriat strategic reprezintă cele mai mari garanții de securitate care le-a avut vreodată România”.
Generalul Gabriel Oprea: Armata Română trebuie să fie dotată modern și cu drepturile la zi
Totodată, generalul Gabriel Oprea a subliniat necesitatea dotării moderne a Armatei Române și a respectării drepturilor militarilor și polițiștilor.
Ce este important acum, când vorbim? Cred că din războiul de la graniță și actualul context internațional înțelegem cel mai bine ce înseamnă faptul că suntem, avem acest parteneriat strategic, suntem membri NATO și membri ai Uniunii Europene. Vreau să vă mai spun un lucru: militarii și polițiștii români au următorul sistem de valori: Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare. Iar de regulă, cu familiile lor, care reprezintă vreo 2 milioane de români și cu românii patrioți, sunt oameni care își iubesc această țară, iar militarii și polițiștii activi, în rezervă, au jurat să-și apere țara chiar cu prețul vieții. Reprezintă o garanție și trebuie să fim optimiști. Dar, așa cum spuneau și ceilalți la, primul ministru, președinte, România, Armata Română trebuie să fie dotată modern și cu drepturile la zi
— a transmis generalul în rezervă.