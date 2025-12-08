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Binomul Becali-Vișan: legătura dintre trădătorii cauzei suveraniste

Binomul Becali-Vișan: legătura dintre trădătorii cauzei suveraniste

Binomul Becali-Vișan: legătura dintre trădătorii cauzei suveraniste

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 8 dec. 2025, 12:25

Secretul dezvăluit după mulți ani

Acuzațiile lui Ninel Peia privind trădătorii suveraniști Gigi Becali și Gelu Vișan readuc în atenție o legătură mai veche între cei doi. Mai precis, Vișan i-ar fi cerut lui Becali bani pentru a-i renova apartamentul părinților din Craiova.

Episodul a fost relatat chiar de omul de afaceri, la un opost TV, în stilul caracteristic.

„Pe urmă mai este și Vișan (Gelu Vișan – n. red.), care a venit la mine, plângea acum 7 ani, să-i dau niște bani, că-i execută casa de la Craiova, apartamentul, unde stau maică-sa și taică-su. I-am scos apartamentul de la bancă, i-am dat și 8.000 de euro, nici pe aceia 8.000 nu mi i-a adus… Mi-a venit și poprire pe cont, pentru că nu plătea nici impozitul la casă… !”.

Gelu Vișan a confirmat și el episodul, chiar la Realitatea Plus.

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