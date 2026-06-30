România, campioana scumpirilor imobiliare: Prețurile locuințelor explodează comparativ cu restul Europei

Publicat 30 iun. 2026, 09:06 Sursă Realitatea.Net

Piața imobiliară din România devine o probă de supraviețuire financiară. Din cauza prețurilor record și a costurilor mari de construcție, achiziția unei locuințe în marile orașe a devenit un lux. Presați de realitatea economică, viitorii proprietari fac compromisuri drastice: taie din bugete, își micșorează pretențiile și abandonează zonele ultracentrale în căutarea unor variante mai ieftine.

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