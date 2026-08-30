Prețurile porumbului și grâului ating maximele ultimilor ani. Ce se întâmplă pe piața cerealelor

Publicat 30 aug. 2026, 07:41 Sursă Realitatea.Net

Prețurile porumbului și grâului au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimii peste trei ani, însă evoluțiile sunt determinate de factori diferiți. Porumbul este susținut în principal de temerile privind producția din Statele Unite, în timp ce grâul este afectat de perturbarea exporturilor din regiunea Mării Negre, potrivit CNBC.

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