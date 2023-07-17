Noi taxe și impozite pentru români. Guvernul vrea să scumpească viciile

Mâncarea, inclusiv la restaurant, va fi mai scumpă, iar facturile la căldură ar putea exploda la iarnă. Românii ar putea rămâne și fără voucherele de vacanță
Noi taxe și impozite pentru români vor fi discutate în ședința de urgență la Guvern. În câteva ore la Palatul Victoria ajung reprezentanții tutunului, în contextul în care Guvernul vrea să scumpească viciile. Mâncarea, inclusiv la restaurant, va fi mai scumpă, iar facturile la căldură ar putea exploda la iarnă. Românii ar putea rămâne și fără voucherele de vacanță.
Noi taxe și impozite pentru români vor fi discutate în ședința de urgență la Guvern. Premierul Marcel Ciolacu se întâlnește, luni, cu reprezentanții industriei tutunului.
Guvernul vrea o majorare până la media europeană a accizelor pentru țigări și alcool. În plus, se propune și majorarea taxelor în industria jocurilor de noroc, inclusiv cu o majorare a taxei de licențiere, pentru că, susțin guvernanții, această industrie este una înfloritoare, în ciuda taxărilor actuale.
Se ia in calcul și o taxare a băuturilor răcoritoare care au în compoziție o anumită concentrație de zahăr, după modelul irlandez.
Până vor avea consens, guvernanții speră să vină cu o ordonanță de urgență în curând, dacă vor găsi toate elementele pentru a include aceste taxe sub forma unor acte normative.
Inflația a scăzut în iunie, dar alimentele s-au scumpit cu 17%
Rata inflației continuă să scadă, însă prețurile alimentelor de bază se mențin la un nivel uriaș! Asta arată cele mai recente date transmise de Institutul Național de Statistică. Cel mai mult s-au scumpit lactatele, ouăle, fructele și legumele. Între timp, autoritățile promit că în mai puțin de o lună alimentele se ieftinesc pentru că intră în vigoare ordonanța în ceea ce privește plafonarea adaosului comercial. Dar oamenii și-au pierdut orice speranță și nu mai au încredere că după această ieftinire nu vor exista scumpiri masive pe alte sectoare.
Deși inflația a scăzut considerabil de la începutul anului, prețul alimentelor rămâne unul ridicat. Datele arată că în ultimul an, acestea s-au majorat cu 14%.
Oamenii spun, însă, că s-au săturat să fie nevoiți să trăiască de pe o zi pe alta. Chiar și cu ordonanța de urgență pentru plafonarea adaosurilor comerciale la mai multe alimente de bază care va intra în vigoare de la 1 august, oamenii de rând și-au pierdut orice urmă de încredere în guvernanți.
Coaliția vrea să majoreze TVA pe gigacalorie, ceea ce ar însemna facturi uriașe pentru căldură la iarnă, arată documentul cu măsurile fiscale ce vor fi adoptate săptămâna viitoare, prezentat de Realitatea Plus.
În aceste condiții, la iarnă facturile pentru căldura ar putea deveni o povară de nesuportat pentru cei mai săraci români și nu numai. De altfel, mai multe taxe și impozite noi vor fi introduse în perioada următoare.
TAXE NOI INTRODUSE DIN SEPTEMBRIE:
-1% din cifra de afaceri pentru marile companii
-taxă de 15% pentru companiile care duc profitul în străinătate
-contribuția la sănătate în agricultură și construcții (10%)
-reținerea contribuției la sănătate pentru tichetele de masă
-1% pentru clădiri rezidențiale (săgeată în sus) 500.000 euro
-supraimpozitarea salariilor mai mari decât indemnizația președintelui
sursa: Realitatea PLUS
PRODUSE ȘI SERVICII MAI SCUMPE DIN SEPTEMBRIE
-crește TVA pe gigacalorie
-impozit pe veniturile din dividende 8% (săgeată în sus) 10%
-eliminarea voucherelor de vacanță
-Crește acciza pe zahăr
-Crește acciza la tutun și alcool cu 10%
-TVA restaurant, catering 9% (săgeată în sus) 19%
-TVA mâncare pentru animale 9% (săgeată în sus) 19%
-TVA produse bio, cărți, muzee 5% (săgeată în sus) 19%
-impozit majorat pe licențierea jocurilor de noroc
sursa: Realitatea PLUS
Sursa: Realitatea Financiara