Marile magazine din Bulgaria reduc prețurile alimentelor: coșul de bază, mai ieftin cu 15%

Sursă: realitatea.net

De astăzi, marile lanțuri de magazine din Bulgaria încep să aplice o reducere de 15% la coșul de bază de alimente, în cadrul unei măsuri naționale menite să tempereze scumpirile și să-i sprijine pe consumatori. Opt rețele de retail au acceptat voluntar să participe la program, potrivit presei bulgare.

Măsura de reducere a prețurilor alimentelor de bază intră în vigoare începând de astăzi în Bulgaria, după ce opt lanțuri mari de retail au acceptat să aplice un discount de 15% la un „coș mic” de produse esențiale, pentru o perioadă de șase luni, relatează presa bulgară.

Potrivit agenției BTA, măsura vizează produse alimentare de bază, în special de origine bulgărească, iar retailerii au semnat angajamente voluntare pentru a stabiliza prețurile într-o perioadă de inflație ridicată.

Un prim lanț important a anunțat că va oferi minimum 30 de produse la preț redus, inclusiv pâine, lapte, brânză, ouă, carne, fructe, legume și produse pentru gătit.

Un al doilea lanț va introduce, din 18 iunie, peste 100 de produse marcate distinct pe rafturi și în zone speciale dedicate reducerilor, potrivit Aktualno.

Un al treilea lanț a lansat deja, pe 15 iunie, inițiativa „Coș cu grijă” , care include 28 de categorii și minimum 40 de articole reduse pentru șase luni. Scopul programului este reducerea pe termen lung a prețurilor alimentelor esențiale, în special a celor produse local.

Ministrul bulgar al Agriculturii a explicat că reducerea de 15% se aplică unui coș standardizat de produse, iar unele lanțuri și-au asumat angajamente chiar mai extinse, fie prin prelungirea perioadei, fie prin diversificarea articolelor incluse.

Măsura este prezentată ca un parteneriat între stat și retaileri, cu obiectivul de a proteja consumatorii vulnerabili și de a limita efectele creșterii prețurilor la alimente.