INS: Managerii anticipează creșterea prețurilor și scăderea numărului de salariați în industrie

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat miercuri, 28 octombrie 2026, date conform cărora managerii anticipează o creștere generalizată a prețurilor și o scădere moderată a numărului de salariați în industria prelucrătoare și construcții.
În perioada octombrie – decembrie 2026, sectorul industriei prelucrătoare se confruntă cu perspective negative privind volumul producției, care ar putea scădea moderat, indicat printr-un sold conjunctural de -6%. Aceeași tendință descendentă este vizibilă și în forța de muncă, numărul salariaților urmând să se reducă cu un sold conjunctural de -8%.
Construcțiile și comerțul cu amănuntul
În construcții, managerii prognozează o scădere a volumului producției, cu un sold conjunctural de -16%, și o reducere moderată a personalului, estimată la -6%. Prețurile lucrărilor de construcții sunt așteptate să urmeze o tendință ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +38%.
Comerțul cu amănuntul arată o relativă stabilitate, cifra de afaceri înregistrând un sold conjunctural de +1%, iar numărul salariaților rămânând stabil, la +2%. Creșterea prețurilor este estimată de 38% dintre respondenți, în timp ce scăderile sunt anticipate de doar 3%, rezultând un sold conjunctural de +35%.
Servicii și tendința generală a prețurilor
În sectorul serviciilor, cifra de afaceri este preconizată relativ stabilă, cu un sold conjunctural de -4%, iar numărul salariaților va rămâne la același nivel, având tot un sold de -4%. Prețurile prestațiilor vor crește, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +19%.
În ansamblu, datele INS evidențiază o așteptare comună a managerilor din toate sectoarele economice: prețurile produselor și serviciilor vor înregistra creșteri în următoarele trei luni.